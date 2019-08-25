У Херсоні чихуахуа врятувала господаря від самогубства: всі подробиці

У Херсоні чихуахуа врятувала від смерті свого 37-річного господаря, який намагався накласти на себе руки.

Інцидент стався в одній з квартир на вулиці Карбишева через сварку чоловіки з дружиною. Про це повідомляє місцевий сайт "Херсонці".

Коли його дружина пішла спати, він о другій годині ночі здійснив спробу повіситися на балконі. Тоді крихітна собака розбудила господиню і привернула її увагу до балкону.

У Херсоні чихуахуа врятувала господаря від самогубства pixabay.com

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Жінка виявила свого чоловіка у петлі і надала йому допомогу. На місце прибула "швидка", потерпілого госпіталізували.

За словами лікарів, чоловіка врятували в останній момент, він майже задихнувся.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві чоловік з собакою влаштував стрілянину на вулиці. Точна причина конфлікту невідома, але передбачається, що він посварився з компанією.

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