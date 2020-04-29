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29 квітня • оновлено в 16:26
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У Харкові знову зникла дівчинка: шукають другу добу

2.7т
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У Харкові розшукують 16-річну Анну Фесун, яка зникла 28 квітня.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Переслано з ХС/Харків". Зазначається, що востаннє дитину бачили в районі Харківського тракторного заводу.

"Зникла дівчинка. Раптом хтось бачив, зателефонуйте за вказаним номером 0931333471", – йдеться у повідомленні.

У Харкові зникла 16-річна Анна Фесун

У Харкові зникла 16-річна Анна Фесун

Зазначимо, раніше в Золочівському районі Харківської області організували спецоперацію з пошуку 6-річної Мілени Шевєльової, яка 26 квітня зникла в селі Соснівка. Пізніше її знайшли мертвою у 8 км від будинку. OBOZREVATEL повідомляв нові подробиці про загиблу дівчинку.

У Харкові зникла 16-річна Анна Фесун

У Харкові зникла 16-річна Анна Фесун

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Дніпропетровщині поліція розшукувала 15-річну Катерину Миколаєву і 16-річного Євгена Касінського. Діти навчаються в одній школі.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Харків
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