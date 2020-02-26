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26 лютого • оновлено в 12:17
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/ Суспільство

У Харкові знову перейменували скандальний проспект Жукова

2.3т
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У Харкові депутати міської ради повторно перейменували проспект генерала Петра Григоренка на честь маршала Радянського Союзу Георгія Жукова.

Відповідне рішення ухвалили 26 лютого. За нього проголосували 52, проти – восьмеро депутатів. Про це повідомляє MediaPort.

"До Харківської міськради з ініціативою звернулася низка ветеранських організацій міста щодо повернення назви проспекту ім'ям маршала Жукова, оскільки з ним пов'язані історичні події, які відбувалися в Україні під час Другої світової війни. Згідно з міжнародними актами, Україна взяла на себе зобов'язання увіковічувати та вшановувати пам'ять учасників Другої світової війни", – порушив питання на сесії начальник Відділу з топоніміки та охорони історико-культурного середовища Олексій Хорошковатий.

У Харкові знову перейменували скандальний проспект Жукова

Він навів результати громадського обговорення щодо повернення проспекту старої назви й зауважив, що за це висловилося 11 193 харків'ян, а це 86% від загальної кількості голосів.

"Прошу підтримати згадане рішення. Також хочу нагадати, що цього року виповнюється 75 років із закінчення Другої світової війни. 9 травня – 75-та річниця підписання капітуляції нацистської Німеччини, і тому я гадаю, що це рішення буде досить слушним до відзначення цих подій", – висловився Хорошковатий.

Зазначається, що проти перейменування проспекту з трибуни міськради виступили декілька позафракційних депутатів, а також представник "Національного корпусу" у місті Костянтин Немічев.

Зі свого боку мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що міськрада діє за законом і вправі ухвалювати такі рішення.

Результати голосування

Результати голосування

mediaport.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Харківська міськрада 19 червня 2019 року проголосував за повернення назви проспекту Жукова, який у 2016 році був перейменований на проспект Григоренка у рамках декомунізації. Це рішення підтримали 59 міських депутатів, 13 були проти.

  • Пізніше Окружний адміністративний суд Харкова відмовив провести слухання у справі про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова через "відсутність громадського інтересу".

  • 8 листопада Другий апеляційний адміністративний суд відхилив апеляцію міської ради Харкова щодо повернення проспекту Григоренка імені Жукова.

  • 20 січня міський голова Харкова Геннадій Кернес знову доручив перейменувати у місті проспект імені генерала Петра Григоренка на честь маршала Радянського Союзу Георгія Жукова.

  • Новий голова Українського інституту нацпам'яті Антон Дробович заявив, що вчителів у Харкові змушували голосувати за перейменування проспекту.

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Автор
Марина Ліснічук
Місце
Україна Харків
Тег
Декомунізация
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Коментарі
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Nayden Serg
Nayden Serg
когда этого кернеса уже на куй вынесут, заипал уже.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
B добавок переименовать еще какие то улицы в улицы имени Судоплатова и Ковпака..
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Ну не лезьте вы в Харьков, ну ведь доскачитесь и прибавится + республика
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