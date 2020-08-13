У Харкові "злетіла" кількість заражених коронавірусом: дані за областями

Карина Бондаренко Суспільство 09:29, 13.08.2020 Оновлено: 09:48, 13.08.2020

За минулу добу, 12 серпня, в Україні шість регіонів стали лідерами за кількістю нових випадків зараження коронавірусом.

Найбільше хворих зареєстрували в Харківській області – 209. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу.

"Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в Харківській області – 209, Львівській – 166, Івано-Франківській – 138, Чернівецькій – 130, Одеській – 114 і місті Києві – 133", – сказав Степанов.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні встановлений антирекорд за хворими на COVID-19.

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