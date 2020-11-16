У Харкові зіткнулися легковики і авто поліції, а бензовоз вилетів у кювет. Фото та відео

У Харкові 16 листопада близько 19:00 на кільцевій дорозі сталася велика ДТП за участю п'яти автомобілів.

Як повідомляє "Суспільне", одним з учасників аварії став бензовоз (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця). За даними Telegram-каналу "Труха", інцидент стався біля повороту на перше міське кладовище. Обійшлося без постраждалих.

У ДТП пошкоджено лише п'ять автомобілів. "Суспільне"

За словами очевидців, спочатку зіткнулися два легковики. Поки поліція оформляла ДТП, в їхню машину врізалося ще одне авто. Також водій бензовоза спробував об'їхати місце події, але не впорався з керуванням і злетів у кювет.

Одна з машин врізалася в поліцейське авто. "Суспільне"

З цистерни витікало паливо, а на місці чергували рятувальники та автомобіль зі спецобладнанням.

Вантажівка з цистерною перекинувся, коли намагався об'їхати аварію. "Суспільне"

Дорога, за винятком однієї смуги, була перекрита.

Аварія сталася на кільцевій дорозі. Google Maps

Аварія сталася біля повороту на перше міське кладовище. Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві через ДТП заблокували рух швидкісного трамвая. На лінії виїхали автобуси, які тут же виявилися забитими пасажирами.