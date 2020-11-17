У Харкові зіткнулися легковики і авто поліції, а бензовоз вилетів у кювет. Фото та відео

У Харкові 16 листопада близько 19:00 на кільцевій дорозі сталася велика ДТП за участю п'яти автомобілів.

Як повідомляє "Суспільне", одним з учасників аварії став бензовоз (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця). За даними Telegram-каналу "Труха", інцидент стався біля повороту на перше міське кладовище. Обійшлося без постраждалих.

За словами очевидців, спочатку зіткнулися два легковики. Поки поліція оформляла ДТП, в їхню машину врізалося ще одне авто. Також водій бензовоза спробував об'їхати місце події, але не впорався з керуванням і злетів у кювет.

З цистерни витікало паливо, а на місці чергували рятувальники та автомобіль зі спецобладнанням.

Дорога, за винятком однієї смуги, була перекрита.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві через ДТП заблокували рух швидкісного трамвая. На лінії виїхали автобуси, які тут же виявилися забитими пасажирами.