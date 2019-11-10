У Харкові жорстоко побили священика УПЦ КП: подробиці і фото

Секретаря Харківської єпархії УПЦ Київського патріархату Данила Лисовина жорстко побили.
Як повідомив ієрарх Ілля Зеленський в Facebook, інцидент стався 7 листопада на вулиці Бєлінського, 20, коли ігумен зайшов в управління єпархії.
За його словами, Лисовина хотіли залякати, оскільки нічого з речей нападники не вкрали, а вигукували погрози на адресу УПЦ УП.
Данило Лисовина
facebook.com/Zelenskyi
"Кілька годин о.Данііл знаходився без свідомості. Зараз він госпіталізований і знаходиться в четвертій міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Дана подія занесена до реєстру. Розпочато розслідування", – розповів Зеленський.
"Ми не хочемо даремно нікого звинувачувати в даному нападі, а тільки сподіваємося, на об'єктивне розслідування слідчими органами поліції даної події і об'єктивного і справедливого ставлення з боку суддів", – додав він.
Данило Лисовина
facebook.com/Zelenskyi
Данило Лисовина
facebook.com/Zelenskyi
Данило Лисовина
facebook.com/Zelenskyi
facebook.com/Zelenskyi
facebook.com/Zelenskyi
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив здійснювати будь-які дії по ліквідації УПЦ КП до розгляду судового позову до Мінкульту.
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