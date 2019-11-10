У Харкові жорстоко побили священика УПЦ КП: подробиці і фото

Секретаря Харківської єпархії УПЦ Київського патріархату Данила Лисовина жорстко побили.

Як повідомив ієрарх Ілля Зеленський в Facebook, інцидент стався 7 листопада на вулиці Бєлінського, 20, коли ігумен зайшов в управління єпархії.

За його словами, Лисовина хотіли залякати, оскільки нічого з речей нападники не вкрали, а вигукували погрози на адресу УПЦ УП.

Данило Лисовина facebook.com/Zelenskyi

"Кілька годин о.Данііл знаходився без свідомості. Зараз він госпіталізований і знаходиться в четвертій міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Дана подія занесена до реєстру. Розпочато розслідування", – розповів Зеленський.

"Ми не хочемо даремно нікого звинувачувати в даному нападі, а тільки сподіваємося, на об'єктивне розслідування слідчими органами поліції даної події і об'єктивного і справедливого ставлення з боку суддів", – додав він.

Данило Лисовина facebook.com/Zelenskyi

Данило Лисовина facebook.com/Zelenskyi

Данило Лисовина facebook.com/Zelenskyi

facebook.com/Zelenskyi

facebook.com/Zelenskyi

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив здійснювати будь-які дії по ліквідації УПЦ КП до розгляду судового позову до Мінкульту.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram