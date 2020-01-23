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23 січня • оновлено в 18:24
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У Харкові збили підлітка біля елітного клубу: перші подробиці і фото

1.8т
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У Харкові водій легковика "Infiniti" збив на смерть підлітка. За словами очевидців, юнак загинув на місці.

ДТП трапилася на вулиці Академіка Павлова, неподалік від клубу "Радмір", розповіли у пресслужбі патрульної поліції Харкова, передає сайт 057.ua

На місце виїхали слідчо-оперативна група, працівники патрульної поліції та медики.

У Харкові на смерть збили підлітка

У Харкові на смерть збили підлітка

057.ua

У Харкові на смерть збили підлітка

У Харкові на смерть збили підлітка

057.ua

У Харкові на смерть збили підлітка

У Харкові на смерть збили підлітка

057.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Дніпрі 20 січня в результаті лобового зіткнення трьох автомобілів загинули двоє людей, ще двоє постраждали.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Харків
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