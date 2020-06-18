У Харківській обласній клінічній лікарні 18 червня було 260 пацієнтів, незважаючи на те, що вона розрахована тільки на 200.

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Про це в ефірі телеканалу "Суспільне-Харків" розповів анестізіолог-консультант лікарні Володимир Корсунов, передає "Інтерфакс-Україна". Він уточнив, що це найбільша цифра за весь час епідемії.

"Я можу сказати, що на ранок їх (пацієнтів) було 260. А що зараз, я не знаю, дуже швидко змінюється кількість. Це найбільша цифра за весь час епідемії. Такого ще не було", – зазначив Корсунов, додавши, що лікарня розрахована всього на 200 пацієнтів.

Він підкреслив, що зараз пацієнтів з коронавірусом приймають і лікують ряд опорних лікарень в районах області та обласна інфекційна лікарня, яка працює на межі можливостей.

"Я сподіваюся, що все-таки буде відкрита інша лікарня, тому що виходу немає. Не можна зробити з однієї лікарні ... І так з неї вже зробили рукавичку. Вона не гумова, вона не може брати пацієнтів більше, ніж може обслужити якісно. якщо завтра буде 900 хворих, а післязавтра буде тисяча хворих ... буде як в Італії, необхідно буде говорити: цього ми будемо лікувати, а для цього місця немає", – підсумував Корсунов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 18 червня в Харківській області було зафіксовано 1 707 випадків коронавірусної інфекції COVID-19.