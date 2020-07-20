У Харкові встановили наметове містечко проти скандальної дороги через 'Барабашово': вимагають експертизу

Під час акції протесту 20 липня проти будівництва скандальної дороги, яка повинна пройти через територію торгового центру "Барабашово", активісти встановили кілька наметів.

Активісти зазначили, що не приберуть намети, поки не будуть дотримані всі норми, запропоновані чинним законодавством, передає "kh.depo.ua".

Серед основних вимог активістів: проведення громадських слухань та екологічної експертизи. Також активісти наполягають, що необхідна експертиза урбаністів, оскільки, переконані учасники протесту, дана дорога не вирішить транспортну проблему в Харкові, а навпаки: призведе до справжнього транспортного колапсу.

Понад 100 осіб вийшли на місце початку будівництва дороги. В руках протестувальників плакати "Стоп дорога!". Станом на 10:00, мітингувальники встановили два намети і направили своїх представників до міської ради з колективним зверненням, в якому були викладені їх вимоги. Учасники акції зазначили, що вже до 11:00 "співробітники Нацполіції спробували чинити тиск на активістів наметового містечка": вони вимагали документи, заявляли, що люди не мають права там перебувати, намагалися взяти письмові пояснення з учасників акції. Лише після прибуття на місце правозахисників і журналістів всеукраїнських телеканалів, співробітники поліції залишили наметове містечко, так і не пояснивши своїх вимог.

Після звернення журналістів до прес-служби Головного управління Нацполіції в Харківській області, на офіційному сайті управлінні з'явилося лаконічне "поліція забезпечує правопорядок під час проведення акції біля станції метро "Київська". "Однак про претензії на адресу активістів наметового містечка в даному повідомленні немає ні слова", - зазначили учасники акції протесту.

Одночасно з цим на території торгового центру триває зведення барикад, які мають зупинити будівельників і їх техніку. Підприємці кажуть, готові діяти максимально рішуче в рамках чинного законодавства.

Нагадаємо, ще на початку року в соціальних мережах був опублікований експертний висновок одного з провідних фахівців в Україні у сфері дорожнього будівництва. Згідно з цим висновком, дорога приведе до справжнього транспортного колапсу. Також, на думку фахівця, в проекті дороги була низка істотних недоробок, що, фактично, повністю знецінює проект. Експерт пропонував розглянути альтернативні варіанти вирішення проблеми. Однак реакції міської влади на це не було. По-друге, харків'ян обурила "підкилимна" підготовка до будівництва: проекту, по суті, ніхто не бачив, громадського обговорення не було.