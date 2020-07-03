У Харкові водій збив дитину й кидався на людей.

У Харкові на вулиці Студентській водій збив дитину, після чого втік. Очевидці намагалися затримати зловмисника, у відповідь він кидався на них із мачете.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "ХС | Харків". За словами очевидців, НП трапилася ввечері 2 липня. Біля метро зібралося кілька десятків людей: батьки проводжали дітей у спортивний табір (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Автомобіль. який проїзджав повз, збив одного з хлопчиків і зник із місця події. Свідки стверджують, що водій намагався сховатися в розташованому поруч кафе.

У Харкові водій збив дитину й кидався на людей: ледь не дійшло до самосуду. Фото й відео Telegram "ХС | Харків"

У Харкові водій збив дитину й кидався на людей: ледь не дійшло до самосуду. Фото й відео Telegram "ХС | Харків"

"Натовп зібрався величезний. Складається враження, що якби не копи, то над водієм влаштували б самосуд", – сказано в публікації.

Водія затримала поліція, його відвезли перевіряти на алкоголь. Як розповіли свідки інциденту, він поводився агресивно, і коли його намагалися затримати активісти, захищався від них за допомогою мачете.

Дитину госпіталізовано. За попередніми даними, у неї перелом ноги. Офіційна інформація уточнюється.

У Харкові водій збив дитину й кидався на людей: ледь не дійшло до самосуду. Фото й відео Telegram "ХС | Харків"

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