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16 березня • оновлено в 15:07
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У Харкові влаштували масову штовханину через безкоштовні маски від коронавірусу. Відео

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У Харкові адвокат і громадський діяч Анатолій Родзинський влаштував під будівлею міської ради демонстративну роздачу 1000 масок, щоб люди могли захиститися від коронавірусу.

Через їхню нестачу в черзі почалася штовханина. Про це повідомляє у Facebook "Харків 1654" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Родзинський вирішив під міськрадою роздати 1000 масок, у результаті пенсіонери за них почали штовхатися", – йдеться в підписі під роликом.

У Харкові влаштували штовханину через маски від коронавірусу

У Харкові влаштували штовханину через маски від коронавірусу

Скріншот із відео

Характерно, що за безкоштовними масками прийшли в основному люди похилого віку. Під будівлею міськради утворилася довга черга. Коли почали роздавати захисні засоби, містяни почали штовхатися.

У Харкові влаштували штовханину через маски від коронавірусу

У Харкові влаштували штовханину через маски від коронавірусу

Скріншот із відео

У Харкові влаштували штовханину через маски від коронавірусу

У Харкові влаштували штовханину через маски від коронавірусу

Скріншот із відео

"Так що ж ви робите, дівчинку задавите!" – обурився тим, що відбувається, хтось із людей у черзі.

У Харкові влаштували штовханину через маски від коронавірусу

У Харкові влаштували штовханину через маски від коронавірусу

Скріншот із відео

У Харкові влаштували штовханину через маски від коронавірусу

У Харкові влаштували штовханину через маски від коронавірусу

Скріншот із відео

У Харкові влаштували штовханину через маски від коронавірусу

У Харкові влаштували штовханину через маски від коронавірусу

Скріншот із відео

У Харкові влаштували штовханину через маски від коронавірусу

У Харкові влаштували штовханину через маски від коронавірусу

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у літаку, який летів із Ер-Ріяда (Саудівська Аравія) до Бейрута (Ліван), побили пасажира, який спеціально чхав на сусідів.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Харків
Тег
бійка
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