У Харкові влаштували масову штовханину через безкоштовні маски від коронавірусу. Відео

У Харкові адвокат і громадський діяч Анатолій Родзинський влаштував під будівлею міської ради демонстративну роздачу 1000 масок, щоб люди могли захиститися від коронавірусу.

Через їхню нестачу в черзі почалася штовханина. Про це повідомляє у Facebook "Харків 1654" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Родзинський вирішив під міськрадою роздати 1000 масок, у результаті пенсіонери за них почали штовхатися", – йдеться в підписі під роликом.

У Харкові влаштували штовханину через маски від коронавірусу Скріншот із відео

Характерно, що за безкоштовними масками прийшли в основному люди похилого віку. Під будівлею міськради утворилася довга черга. Коли почали роздавати захисні засоби, містяни почали штовхатися.

У Харкові влаштували штовханину через маски від коронавірусу Скріншот із відео

У Харкові влаштували штовханину через маски від коронавірусу Скріншот із відео

"Так що ж ви робите, дівчинку задавите!" – обурився тим, що відбувається, хтось із людей у черзі.

У Харкові влаштували штовханину через маски від коронавірусу Скріншот із відео

У Харкові влаштували штовханину через маски від коронавірусу Скріншот із відео

У Харкові влаштували штовханину через маски від коронавірусу Скріншот із відео

У Харкові влаштували штовханину через маски від коронавірусу Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у літаку, який летів із Ер-Ріяда (Саудівська Аравія) до Бейрута (Ліван), побили пасажира, який спеціально чхав на сусідів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся