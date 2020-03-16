У Харкові влаштували масову штовханину через безкоштовні маски від коронавірусу. Відео

У Харкові адвокат і громадський діяч Анатолій Родзинський влаштував під будівлею міської ради демонстративну роздачу 1000 масок, щоб люди могли захиститися від коронавірусу.
Через їхню нестачу в черзі почалася штовханина. Про це повідомляє у Facebook "Харків 1654" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Родзинський вирішив під міськрадою роздати 1000 масок, у результаті пенсіонери за них почали штовхатися", – йдеться в підписі під роликом.
У Харкові влаштували штовханину через маски від коронавірусу
Скріншот із відео
Характерно, що за безкоштовними масками прийшли в основному люди похилого віку. Під будівлею міськради утворилася довга черга. Коли почали роздавати захисні засоби, містяни почали штовхатися.
У Харкові влаштували штовханину через маски від коронавірусу
Скріншот із відео
У Харкові влаштували штовханину через маски від коронавірусу
Скріншот із відео
"Так що ж ви робите, дівчинку задавите!" – обурився тим, що відбувається, хтось із людей у черзі.
У Харкові влаштували штовханину через маски від коронавірусу
Скріншот із відео
У Харкові влаштували штовханину через маски від коронавірусу
Скріншот із відео
У Харкові влаштували штовханину через маски від коронавірусу
Скріншот із відео
У Харкові влаштували штовханину через маски від коронавірусу
Скріншот із відео
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