У Харкові влаштували автопробіг до 9 травня: про карантин забули. Фото

У суботу, 9 травня, в Харкові, незважаючи на загальнонаціональний карантин, влаштували автопробіг до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Фото з площі Конституції опублікував Телеграм-канал "Харків 1654".

На знімках видно, що учасники автопробігу порушують карантин, не дотримуючись запобіжних заходів. На людях немає захисних масок і рукавичок. До того ж, вони збираються разом групами.

Автопробіг у Харкові на 9 травня Телеграм-канал "Харків 1654"

Автопробіг у Харкові на 9 травня Телеграм-канал "Харків 1654"

Автопробіг у Харкові на 9 травня Телеграм-канал "Харків 1654"

Автопробіг у Харкові на 9 травня Телеграм-канал "Харків 1654".

Автопробіг у Харкові на 9 травня Телеграм-канал "Харків 1654".

Автопробіг у Харкові на 9 травня Телеграм-канал "Харків 1654".

Автопробіг у Харкові на 9 травня Телеграм-канал "Харків 1654".

Автопробіг у Харкові на 9 травня Телеграм-канал "Харків 1654".

Автопробіг у Харкові на 9 травня Телеграм-канал "Харків 1654".

Автопробіг у Харкові на 9 травня Телеграм-канал "Харків 1654".

Автопробіг у Харкові на 9 травня Телеграм-канал "Харків 1654".

Автопробіг у Харкові на 9 травня Телеграм-канал "Харків 1654".

Відзначимо, що за минулу добу, 8 травня, COVID-19 у Харківській області заразилося 50 осіб, усього в регіоні – 478 хворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що відновити роботу метро в місті планують уже 12 травня, незважаючи на карантин через поширення COVID-19. Однак потім він передумав і сказав, що метро в його місті запрацює тільки тоді, коли це дозволить Кабінет міністрів України.

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