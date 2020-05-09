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9 травня • оновлено в 11:40
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У Харкові влаштували автопробіг до 9 травня: про карантин забули. Фото

4.2т
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У суботу, 9 травня, в Харкові, незважаючи на загальнонаціональний карантин, влаштували автопробіг до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Фото з площі Конституції опублікував Телеграм-канал "Харків 1654".

На знімках видно, що учасники автопробігу порушують карантин, не дотримуючись запобіжних заходів. На людях немає захисних масок і рукавичок. До того ж, вони збираються разом групами.

Автопробіг у Харкові на 9 травня

Автопробіг у Харкові на 9 травня

Телеграм-канал "Харків 1654"

Автопробіг у Харкові на 9 травня

Автопробіг у Харкові на 9 травня

Телеграм-канал "Харків 1654"

Автопробіг у Харкові на 9 травня

Автопробіг у Харкові на 9 травня

Телеграм-канал "Харків 1654"

Автопробіг у Харкові на 9 травня

Автопробіг у Харкові на 9 травня

Телеграм-канал "Харків 1654".

Автопробіг у Харкові на 9 травня

Автопробіг у Харкові на 9 травня

Телеграм-канал "Харків 1654".

Автопробіг у Харкові на 9 травня

Автопробіг у Харкові на 9 травня

Телеграм-канал "Харків 1654".

Автопробіг у Харкові на 9 травня

Автопробіг у Харкові на 9 травня

Телеграм-канал "Харків 1654".

Автопробіг у Харкові на 9 травня

Автопробіг у Харкові на 9 травня

Телеграм-канал "Харків 1654".

Автопробіг у Харкові на 9 травня

Автопробіг у Харкові на 9 травня

Телеграм-канал "Харків 1654".

Автопробіг у Харкові на 9 травня

Автопробіг у Харкові на 9 травня

Телеграм-канал "Харків 1654".

Автопробіг у Харкові на 9 травня

Автопробіг у Харкові на 9 травня

Телеграм-канал "Харків 1654".

Автопробіг у Харкові на 9 травня

Автопробіг у Харкові на 9 травня

Телеграм-канал "Харків 1654".

Відзначимо, що за минулу добу, 8 травня, COVID-19 у Харківській області заразилося 50 осіб, усього в регіоні – 478 хворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що відновити роботу метро в місті планують уже 12 травня, незважаючи на карантин через поширення COVID-19. Однак потім він передумав і сказав, що метро в його місті запрацює тільки тоді, коли це дозволить Кабінет міністрів України.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Харків
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Комментарии на сайте не модерированы
Куралесов Вася
Куралесов Вася
мощнейший автопрабег.....
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Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
На первой фотке видна синяя фуражка НКВД) За жителями сxpoнов опять прибыл СМЕРШ.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Красавцы!!!
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