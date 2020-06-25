У Харкові вирішили замінити інтернами лікарів диспансеру, які влаштували бунт проти хворих на COVID-19

У Харківській облдержадміністрації вивчають можливість звільнення співробітників диспансеру радіаційного захисту, які відмовилися працювати з хворими на коронавірус (COVID-19).

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Як повідомляє офіційний сайт Харківської ОДА, про це йшлося під час наради у голови ОДА Олексія Кучера. В.о. директора диспансеру Ірина Пирогова розповіла, що за останній тиждень звільнилося 15 співробітників (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Всі інші просто написали відмову від роботи, вони не звільнялися. Це люди різного віку. Кілька людей пенсійного віку, решта в основному ні. Вони пояснюють це страхом за себе і за свою сім'ю – страхом інфікування", – сказала вона.

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я ХОДА Геннадій Бондарчук зазначив, що до останнього моменту персонал говорив, що буде працювати, але як тільки поступив перший хворий, вони почали писати заяви.

"І більша частина не звільняється, а пишуть, що вони відмовляються працювати з цією категорією пацієнтів. Це поставило нас у дещо тупикову ситуацію. Ми не розуміємо, чи можемо ми звільнити цих людей, чи ні. Зараз працюємо з профспілками і юристами, щоб отримати роз'яснення... Люди знаходяться на робочому місці, але функціональних обов'язків не виконують. Просто відмовляються надавати допомогу цим пацієнтам", – підкреслив він.

У свою чергу, Кучер заявив, що в такій ситуації вкрай потрібні медичні працівники.

"І ми просимо вас підключити інтернів, викладацький склад, який має можливість практикувати, тому що це необхідно", – додав він.

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