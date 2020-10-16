"Червоному" Харкову довелося відправити школи на карантин

У Харкові, який потрапив до "червоної" зони карантину через збільшення кількості хворих на коронавірус, зважилися на посилення карантину. Наприклад, школи у місті закриють, водночас дитячі садки продовжать працювати.

Відповідне рішення було ухвалено 16 жовтня на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це інформує офіційний сайт Харківської міської ради.

"Епідемічна ситуація щодо захворюваності на коронавірус у Харкові залишається напруженою. Так, за останні два тижні серед жителів міста зареєстровано 5690 випадків COVID-19. Показник на 100 тис. населення становив 399, що вимагає віднесення території до "червоного" рівня епідемічної небезпеки", – йдеться у повідомленні.

Згідно з рішенням, з 00:00 19 жовтня на території Харкова вводяться протиепідемічні заходи, встановлені для "червоної" зони, які складаються з таких обмежень:

установи культури (зойкрема й кінотеатри), розважальні установи (зокрема й нічні клуби) припиняють роботу ;

об'єкти харчування та ТРЦ працюють до 20:00 ;

спортзали і фітнес-центри працюють за умови суворого дотримання протиепідемічних норм;

шкільні канікули починаються 19 жовтняі триватимуть до 30 жовтня ;

студенти вишів навчаються дистанційно.

Водночас дитячі садки, продуктові магазини і ринки в місті продовжать роботу в звичайному режимі. Міський пасажирський транспорт, зокрема метро, ​​зупиняти не будуть.

Зауважимо, що на цьому засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС перший заступник мера Харкова Ігор Терехов спершу заявив, мовляв, школи продовжать роботу, незважаючи на потрапляння міста в "червону" зону карантину, й на канікули учнів не будуть відправляти достроково.

"За постановою Кабінету міністрів і вчорашнім засіданням (Держкомісії з питань ТЕБ та НС від 15 жовтня. – Ред.) школи нам не наказано закривати взагалі, тому вони як працювали, так і працюють. Канікули в учнів почнуться за розкладом, якщо не буде ніяких інших нормативно-правових документів, які зобов'язують місцеву владу закрити школи раніше", – процитувало чиновника видання "Інтерфакс-Україна".

Також Терехов додав, що спортклуби міста зможуть продовжити працювати за умови дотримання всіх карантинних обмежень та санітарних вимог – масковий режим, соціальна дистанція, наявність дезінфікуючих засобів тощо.

Нагадаємо, що Харків і область лідирує в списку регіонів України за найбільшою кількістю виявлених за добу випадків COVID-19. Так, 15 жовтня цей діагноз там підтвердили ще у 544 жителів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в соціальній мережі Facebook показали умови, в яких лікуються хворі в місті Куп'янську Харківської області. Було опубліковано знімок, на якому видно, що пацієнти лежать у коридорах медустанови.