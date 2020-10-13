У Харкові відмовилися достроково відправити школярів на канікули

Міська влада Харкова відмовилася виконувати рекомендацію Міністерства освіти та науки щодо дострокового відправлення школярів на канікули.

Про це заявила директорка Департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко, передає "Сніданок з 1+1". За її словами, рекомендації очільника Міносвіти Сергія Шкарлета щодо того, аби школярі пішли на канікули від 15 до 30 жовтня, "поки залишаються тільки рекомендаціями".

Вона наголосила: до офіційного рішення Кабінету міністрів або Міністерства освіти, харківські школярі будуть навчатись у звичайному режимі.

За словами Деменко, школярі Харкова "майже не хворіють". Наразі через випадки коронавірусу в школах на дистанційне навчання відправили 82 класи, це менше 2% усіх класів у місті.

Нагадаємо, що МОН рекомендувало школам провести осінні канікули з 15 до 30 жовтня. У всі заклади загальної середньої освіти буде надіслано рекомендаційний лист щодо встановлення канікул незалежно від того, в якій карантинній зоні перебуває школа.

Але установи дошкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі з урахуванням усіх рекомендацій МОЗ.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні 12 жовтня рекомендувала школам почати канікули з 15 жовтня, а вишам – перейти на дистанційну форму навчання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у школах Києва вирішили перенести осінні канікули через вибори 25 жовтня. Учні відпочиватимуть із 21 по 28 жовтня.