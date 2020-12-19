У Харкові від COVID-19 помер режисер

У суботу, 19 грудня, в Харкові через ускладнення від коронавірусу помер відомий режисер і педагог, заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри режисури драматичного театру Харківського національного університету мистецтв ім. Котляревського Олександр Аркадін-Школьнік.

Як повідомляє "Харків Times", він помер у лікарні, куди був госпіталізований разом з дружиною з діагнозом COVID-19.

Олександр Аркадін-Школьнік Facebook Олени Либо

Аркадін-Школьнік народився 29 лютого 1952 року, відзначав день народження раз на чотири роки. У 1976 році закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. Карпенко-Карого.

Після отримання диплома був запрошений в Харківський державний академічний драматичний театр ім. Шевченка, де працював і режисером-постановником, і художнім керівником театру.

Багато років викладав у Харківському національному університеті мистецтв ім. Котляревського, виростив не одне покоління учнів.

Аркадін-Школьнік помер kp.ua

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