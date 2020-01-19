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19 січня • оновлено в 10:50
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У Харкові ненавмисно влаштували публічне порно: фото 18+

4.1т
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У Харкові прямо в меблевому салоні Rimini на станції метро "Наукова" дівчина влаштувала фотосесію в оголеному вигляді, забезпечивши безкоштовне шоу для перехожих.

Підтверджуюче відео, яке зняли з вулиці вже після закриття магазину, опублікували в Telegram-каналі "Харків 1654" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Примітно, що завдяки гарному освітленню та панорамним вікнам у споруді мешканці міста могли в деталях бачити всі пози дівчини, яка не соромилася перед камерою.

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У Харкові ненавмисно влаштували публічне порно

У Харкові ненавмисно влаштували публічне порно

Скріншот з відео

У Харкові ненавмисно влаштували публічне порно

У Харкові ненавмисно влаштували публічне порно

Скріншот з відео

У Харкові ненавмисно влаштували публічне порно

У Харкові ненавмисно влаштували публічне порно

Скріншот з відео

У Харкові ненавмисно влаштували публічне порно

У Харкові ненавмисно влаштували публічне порно

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на зупинці громадського транспорту в Києві на екрані міського довідника запустили порно.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна Харків
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