У Харкові ненавмисно влаштували публічне порно: фото 18+

У Харкові прямо в меблевому салоні Rimini на станції метро "Наукова" дівчина влаштувала фотосесію в оголеному вигляді, забезпечивши безкоштовне шоу для перехожих.

Підтверджуюче відео, яке зняли з вулиці вже після закриття магазину, опублікували в Telegram-каналі "Харків 1654" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Примітно, що завдяки гарному освітленню та панорамним вікнам у споруді мешканці міста могли в деталях бачити всі пози дівчини, яка не соромилася перед камерою.

У Харкові ненавмисно влаштували публічне порно Скріншот з відео

У Харкові ненавмисно влаштували публічне порно Скріншот з відео

У Харкові ненавмисно влаштували публічне порно Скріншот з відео

У Харкові ненавмисно влаштували публічне порно Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на зупинці громадського транспорту в Києві на екрані міського довідника запустили порно.

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