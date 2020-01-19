У Харкові ненавмисно влаштували публічне порно: фото 18+

У Харкові прямо в меблевому салоні Rimini на станції метро "Наукова" дівчина влаштувала фотосесію в оголеному вигляді, забезпечивши безкоштовне шоу для перехожих.
Підтверджуюче відео, яке зняли з вулиці вже після закриття магазину, опублікували в Telegram-каналі "Харків 1654" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Примітно, що завдяки гарному освітленню та панорамним вікнам у споруді мешканці міста могли в деталях бачити всі пози дівчини, яка не соромилася перед камерою.
У Харкові ненавмисно влаштували публічне порно
Скріншот з відео
У Харкові ненавмисно влаштували публічне порно
Скріншот з відео
У Харкові ненавмисно влаштували публічне порно
Скріншот з відео
У Харкові ненавмисно влаштували публічне порно
Скріншот з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на зупинці громадського транспорту в Києві на екрані міського довідника запустили порно.
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