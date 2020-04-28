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28 квітня • оновлено в 14:29
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У Харкові у заражених лікарів після повторного тесту "пропав" COVID-19

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У Харкові у п'яти медиків з COVID-19 після повторного тестування не виявили коронавірус.

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Всього хвороба була діагностована у 11 співробітників військового госпіталю. Ще чотири медики чекають результати повторних аналізів, йдеться в сюжеті ТСН.

Спочатку у військових медиків експрес-тест був негативний, але в Харківській лабораторії їх перевірили методом ПЛР і виявили COVID-19. Але лікарі запевняли, що працювали з максимальним захистом і вимагали повторної перевірки аналізів. Новий ПЛР-тест, але вже зроблений в Києві, показав відсутність вірусу.

Тест на COVID-19

Тест на COVID-19

На даний момент всі дев'ять співробітників госпіталю знаходяться в самоізоляції. Про причини помилки тесту не повідомляється.

Всього у військовому госпіталі перебуває п'ять пацієнтів з COVID-19.

"Чотири знаходяться в інфекційному відділенні. Всі в окремих боксах. Всі пацієнти почуваються задовільно. У відділенні невідкладної допомоги залишили пацієнта, тому що його вік – за 80 років. Для того, щоб за ним більш ретельно спостерігати", – додав глава військово медичного центру Північного регіону Юрій Подолян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Харківської ОДА Олексій Кучер пояснив, чому в області 53 медика заразилися коронавірусів.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Харків
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