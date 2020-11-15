У Харкові та на Сумщині випав перший сніг. Фото і відео

У Харкові та Шостці Сумської області 15 листопада випав перший сніг.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, сніг переважно мокрий, але досить рясний (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Діти на вулиці вже почали ліпити перших сніговиків.

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, погода змінилася під впливом малорухомого циклону, який поступово зміщується з Білорусі на лівобережну частину України.

На сході області 16 листопада сніг буде помірним зі слабкою хуртовиною, очікується формування тимчасового снігового покриву. На дорогах місцями буде спостерігатися ожеледиця.

Температура повітря 15 листопада – вночі 1…6 градусів морозу, вдень 0…5 градусів тепла; 16 листопада – вночі 0…5 градусів морозу, вдень -3…+2 градуси.

Впродовж 17-19 листопада очікується подальше зниження температури внаслідок надходження арктичного повітря зі сходу.

Як писав OBOZREVATEL, начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик припустив, що зима 2020-2021 року в Україні виявиться не такою теплою, як торішня, але, ймовірно, буде мати "європейський характер".