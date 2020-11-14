У Харкові суд поки скасував результати виборів до міськради

Другий апеляційний адміністративний суд Харкова скасував протокол територіальної виборчої комісії про результати виборів до міської ради і зобов'язав продовжити встановлювати результати.

Таким чином, визнаними обраними кандидати в депутати вже не є. Про це "Українській правді" повідомив позивач, кандидат від "Слуги народу" Олексій Вац.

Спочатку Вац звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з вимогою визнати протокол ТВК протиправним, вибори такими, що не відбулися і призначити повторні. Він обґрунтував це тим, що ТВК прийняла понад 100 протоколів від дільничних комісій, які були не прошиті, містили неправильні цифри, виправлення коректором та інше. Однак суд відмовив у задоволенні позову.

Потім кандидат в депутати подав апеляцію. В результаті суд постановив задовольнити її частково – скасував тільки протокол ТВК, але відмовився визнавати вибори такими, що не відбулися. Оскарженню рішення не підлягає.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні в ряді міст пройде другий тур виборів мера. Голосування відбудеться 15, 22 і 29 листопада.