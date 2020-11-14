У Харкові суд поки скасував результати виборів до міськради
До суду звернувся кандидат в депутати від "Слуги народу"
Він повідомив, що ТВК прийняла понад 100 "неправильних" протоколів
Скаргу задовольнили частково
Другий апеляційний адміністративний суд Харкова скасував протокол територіальної виборчої комісії про результати виборів до міської ради і зобов'язав продовжити встановлювати результати.
Таким чином, визнаними обраними кандидати в депутати вже не є. Про це "Українській правді" повідомив позивач, кандидат від "Слуги народу" Олексій Вац.
Спочатку Вац звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з вимогою визнати протокол ТВК протиправним, вибори такими, що не відбулися і призначити повторні. Він обґрунтував це тим, що ТВК прийняла понад 100 протоколів від дільничних комісій, які були не прошиті, містили неправильні цифри, виправлення коректором та інше. Однак суд відмовив у задоволенні позову.
Потім кандидат в депутати подав апеляцію. В результаті суд постановив задовольнити її частково – скасував тільки протокол ТВК, але відмовився визнавати вибори такими, що не відбулися. Оскарженню рішення не підлягає.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні в ряді міст пройде другий тур виборів мера. Голосування відбудеться 15, 22 і 29 листопада.