У Харкові спалахнула пожежа в багатоповерхівці: є загиблі. Фото

Мирослав Семенюк Суспільство 11:35, 14.12.2020 Оновлено: 13:01, 14.12.2020

У ніч на понеділок, 14 грудня, в Харкові на вул. Академіка Вальтера, 7 виникла пожежа в 9-поверховому житловому будинку.

Як повідомляється на сайті ДСНС України, рятувальники встановили місце займання у квартирі на 7-му поверсі, де горіли домашні речі на площі 40 кв.м (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Унаслідок пожежі утворилось сильне задимлення. З небезпечних задимлених зон на свіже повітря евакуювали 12 мешканців.

Під час гасіння вогню у квартирі, що палала, пожежники відшукали тіла двох загиблих людей, особи яких встановлюються.

Пожежу о 06:30 було локалізовано та о 06:57 повністю ліквідовано. До гасіння залучались близько 35 осіб особового складу ДСНС та 9 одиниць пожежної техніки.

Причина загоряння наразі встановлюється.

Внаслідок пожежі утворилось сильне задимлення
dsns.gov.ua
Пожежа сталася в Харкові на вул. Академіка Вальтера, 7
Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на ринку трапилася масштабна пожежа.

12 грудня пожежа трапилася в центрі Києва: загорівся павільйон біля готелю "Експрес".

У ніч на 13 грудня спалахнула пожежа на Зміївській теплоелектростанції в Харківській області.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Петро та Марина Порошенки взяли участь в урочистій Літургії в Андріївській церкві

"Слуга народу" назвав COVID-19 "вигаданою" хворобою

Після блискучого виправдання Марківа італійці зняли на Донбасі фільм про нацгвардійця

Померла дочка нардепа Столара виявилася співачкою і популярним в США стримером. Відео

На Київщині "слуга народу" побив голову ОТГ – ЗМІ