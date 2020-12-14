У Харкові спалахнула пожежа в багатоповерхівці: є загиблі. Фото
У ніч на понеділок, 14 грудня, в Харкові на вул. Академіка Вальтера, 7 виникла пожежа в 9-поверховому житловому будинку.
Як повідомляється на сайті ДСНС України, рятувальники встановили місце займання у квартирі на 7-му поверсі, де горіли домашні речі на площі 40 кв.м (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Унаслідок пожежі утворилось сильне задимлення. З небезпечних задимлених зон на свіже повітря евакуювали 12 мешканців.
Під час гасіння вогню у квартирі, що палала, пожежники відшукали тіла двох загиблих людей, особи яких встановлюються.
Пожежу о 06:30 було локалізовано та о 06:57 повністю ліквідовано. До гасіння залучались близько 35 осіб особового складу ДСНС та 9 одиниць пожежної техніки.
Причина загоряння наразі встановлюється.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на ринку трапилася масштабна пожежа.
12 грудня пожежа трапилася в центрі Києва: загорівся павільйон біля готелю "Експрес".
У ніч на 13 грудня спалахнула пожежа на Зміївській теплоелектростанції в Харківській області.