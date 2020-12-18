У Харкові скоротили дні жалоби за Кернесом

У Харкові скоротили дні жалоби в зв'язку зі смертю мера міста Геннадія Кернеса – з трьох до двох днів 17 та 18 грудня.

Про це йдеться в розпорядженні секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова.

"У зв'язку зі смертю Харківського міського голови Кернеса Геннадія Адольфовича оголосити 17 і 18 грудня 2020 року траур в місті Харкові, керуючись ст.ст. 42, 50, 59 Закону України" Про місцеве самоврядування в Україні", – вказано в документі.

Згідно з розпорядженням в дні жалоби приспустять Державний Прапор України і прапори міста на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організація. Також в ці два дні скасують всі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

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