У Харкові СБУ затримала снайпера-розвідника "ЛНР"

Служба безпеки України викрила колишнього учасника терористичної організації "ЛНР", який воював проти сил антитерористичної операції на Луганщині.

Мешканець Харкова у 2015 році вступив до лав незаконного збройного формування та був призначений "командиром відділення 6 окремого мотострілецького козачого полку імені Платова", повідомила пресслужба СБУ. Пізніше бойовик перевівся до розвідувальної роти (щоби подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Далі чоловік пройшов спеціальну снайперську підготовку й отримав посаду "розвідник-снайпер".

З серпня 2015-го до липня 2016 року виконував завдання уздовж лінії зіткнення у складі диверсійних груп. Також вів прицільний вогонь по військовослужбовцях ЗСУ в районі міста Золоте на Луганщині.

Звільнившись зі "служби", зловмисник повернувся до Харкова, де працював на тимчасових роботах, намагаючись не потрапляти у поле зору правоохоронців.

Ексбойовику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України – "посягання на територіальну цілісність і недоторканість України" та "участь у не передбачених законом збройних формуваннях".

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що СБУ викрила одного з керівників так званої "МДБ ДНР", причетного до переслідування українців на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини. Він працював так званим "заступником начальника управління МДБ ДНР". Перебуваючи на "посаді", зловмисник давав вказівки щодо незаконних затримань і ув’язнення українських громадян.