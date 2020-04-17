У Харкові школярі зворушливо привітали з Великоднем воїнів ЗСУ: відео
Учні харківської школи №26 зворушливо привітали воїнів ЗСУ з Великоднем і оголосили про свою щорічну благодійну акцію для підтримки захисників, які несуть службу на Донбасі.
Відео зі зворушливим зверненням дітей з'явилося на сторінці блогу "Позивний Колим" в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"У 2014 році в наш дім завітала війна. Хоробрі й мужні чоловіки та жінки стали на захист нашої Вітчизни. А ми, учні 26 школи міста Харків, продовжуємо проводити благодійну акцію "З Великоднем". На жаль, війна триває, а значить і триває наша акція. І ніяка самоізоляція та карантин не стануть нам на заваді", – сказав один зі школярів.
Після цього діти сфотографувалися з малюнками та побажаннями для воїнів Збройних Сил України та присвятили їм зворушливий вірш.
Нижче публікуємо його повний текст в оригіналі.
Живи Україно, живи!
Для сили, для правди, для волі.
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
До суду тебе не скують ланцюги,
І руки не скрутять ворожі.
Стоять твої вірні сини навкруги
З шаблями в руках на сторожі.
Стоять, присягають тобі на шаблях
І жити, і вмерти з тобою.
І прапори рідні в кривавих боях
Ніколи не вкрити ганьбою!
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