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24 лютого • оновлено в 11:32
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У Харкові школярі влаштували масову бійку. Відео потрапило в мережу

3.3т
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У мережі з'явилося відео масової бійки між неповнолітніми дітьми у мікрорайоні ХТЗ, який має славу найбільш кримінального в місті.

Як стверджують у пабліках, інцидент трапився 23 лютого між жителями масивів Салтівка і ХТЗ. Ролик опубліковано на сторінці в Facebook "Вартові еспресо" (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Так, на кадрах видно, як на стадіоні б'ються щонайменше десять підлітків. Ще декілька десятків спостерігають за тим, що відбувається і знімають все на телефони.

Бійка між школярами в Харкові

Бійка між школярами в Харкові

Скріншот із відео

Офіційна інформація інциденту поки уточнюється. Водночас у коментарях під відео користувачі соцмережі зазначили, що в цьому немає нічого страшного, мовляв, вони й самі брали участь у подібному розмахуванні кулаками.

Бійка між школярами в Харкові

Бійка між школярами в Харкові

Скріншот із відео

Інші підкреслили, що хлопці тільки на камеру такі хоробрі, і навіть порадили їм із таким запалом йти на передову.

Бійка між школярами в Харкові

Бійка між школярами в Харкові

Скріншот із відео

Бійка між школярами в Харкові

Бійка між школярами в Харкові

Скріншот із відео

Бійка між школярами в Харкові

Бійка між школярами в Харкові

Скріншот із відео

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Facebook "Вартові еспресо"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в центрі Львова трапилася масова бійка, у результаті якої постраждали поліцейські.

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Автор
Діна Баронова
Місце
Україна Харків
Теги
видео бійка
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Комментарии на сайте не модерированы
Махно Володимир
Махно Володимир
скорее всего мелких сепаров отфигачили.
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