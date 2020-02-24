У Харкові школярі влаштували масову бійку. Відео потрапило в мережу

У мережі з'явилося відео масової бійки між неповнолітніми дітьми у мікрорайоні ХТЗ, який має славу найбільш кримінального в місті.

Як стверджують у пабліках, інцидент трапився 23 лютого між жителями масивів Салтівка і ХТЗ. Ролик опубліковано на сторінці в Facebook "Вартові еспресо" (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Так, на кадрах видно, як на стадіоні б'ються щонайменше десять підлітків. Ще декілька десятків спостерігають за тим, що відбувається і знімають все на телефони.

Бійка між школярами в Харкові Скріншот із відео

Офіційна інформація інциденту поки уточнюється. Водночас у коментарях під відео користувачі соцмережі зазначили, що в цьому немає нічого страшного, мовляв, вони й самі брали участь у подібному розмахуванні кулаками.

Бійка між школярами в Харкові Скріншот із відео

Інші підкреслили, що хлопці тільки на камеру такі хоробрі, і навіть порадили їм із таким запалом йти на передову.

Бійка між школярами в Харкові Скріншот із відео

Бійка між школярами в Харкові Скріншот із відео

Бійка між школярами в Харкові Скріншот із відео

Коментарі користувачів Facebook "Вартові еспресо"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в центрі Львова трапилася масова бійка, у результаті якої постраждали поліцейські.

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