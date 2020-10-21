У Харкові пропали тисячі виборчих бюлетенів: поліція відкрила справу

У Харкові 20 жовтня виявили недостачу п'яти тисяч виборчих бюлетенів. Відповідна заява надійшла правоохоронцям від заступника голови однієї з політичних партій.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження, повідомили в пресслужбі Національної поліції Харківської області.

Відзначається, що недостачу надрукованої виборчої документації помітили при її передачі з книжкової фабрики.

"Попередньо встановлено, що міською територіальною виборчою комісією для друку виборчих бюлетенів для виборів Харківського міського голови та депутатів Харківської міськради обрано книжкову фабрику, з якою був укладений договір. При передачі надрукованих бюлетенів виявилася їх недостача", – йдеться в повідомленні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 158-1 (незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більш ніж один раз, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, кандидатами в мери Харкова зареєстровані 15 осіб. Це, зокрема, чинний міський голова Геннадій Кернес, який висувається від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків", голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер від партії "Слуга народу", депутат Харківської міської ради Ігор Черняк від "Блоку Юлії Світличної – Разом" та інші.