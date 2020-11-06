У Харкові провели масштабний протест проти карантину. Фото

Таша Адамович Суспільство 13:01, 6.11.2020 Оновлено: 13:16, 6.11.2020

У Харкові працівники громадського харчування протестували проти введення обмежувальних заходів через COVID-19.

Про акцію з місця події 6 листопада повідомило "Суспільне Харків". Протестувальники передали свої вимоги представникам Харківської ОДА.

Працівники сфери громадського харчування вийшли на майдан Свободи з плакатами "Ми хочемо їсти", "Як платити оренду?", "Дайте працювати", "Моїй дитині потрібна куртка", "Після 20:00 зростає тільки безробіття" тощо.

Вони вимагали створення робочої групи з органами влади щодо пошуку компромісного рішення у роботі закладів громадського харчування на карантині.

Однією з вимог протестувальники назвали можливість обирати час роботи згідно із форматом закладу за умови суворого дотримання норм карантинної безпеки.

Також протестувальники вимагали зниження податкового навантаження в період карантину для малого бізнесу.

Протестувальники висунули свої вимоги до влади
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Вони не знають, як виживати під час карантину
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Учасники направили свої вимоги до ОДА
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Люди бояться залишитися без роботи
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Для багатьох робота – єдине джерело доходів
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Люди вимагають компромісного рішення від влади
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Вони шукають шляхи вирішення проблеми
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Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Верховна Рада має працювати на випередження й запобігти "сюрпризам" від уряду, в іншому разі українців можуть чекати колапс і масові протести, як це відбувається в Європі. Про це заявили у партії "Голос".

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