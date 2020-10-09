У Харкові позашляховик повністю звалився в яму. Ексклюзивні фото

Юрій Сергієнко Суспільство 18:55, 9.10.2020 Оновлено: 18:58, 9.10.2020

У Харкові в п'ятницю, 9 жовтня, позашляховик Toyota впав у вириту яму.

ДТП сталося на дорозі біля мосту метро (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

ДТП сталося біля мосту метро в Харкові.
читачка Telegram-каналу OBOZREVATEL

Як повідомила читачка Telegram-каналу OBOZREVATEL, в районі дороги багато виритих ям, які нічим не огороджені.

Автомобіль в Харкові повністю впав у яму.
читачка Telegram-каналу OBOZREVATEL

Про постраждалих інформації немає.

Вириті ями нічим не огороджені.
читачка Telegram-каналу OBOZREVATEL
Аварія сталася біля моста метро в Харкові.
Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Києва автомобіль провалився в яму з гарячою водою.

Інцидент стався на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського під час прориву труби.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

В Україну йдуть сніг і морози: синоптики попередили про різке похолодання

У мережі показали військових РФ на Донбасі у 2014 році. Фото

Шмигаль провів термінову нараду з главами ОДА через COVID-19 і дав низку доручень

В Україні успішно завершили випробування нової ракети. Відео

У 19 років пішов воювати на Донбас, а тепер бореться за життя: захиснику України терміново потрібна допомога