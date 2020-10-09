У Харкові позашляховик повністю звалився в яму. Ексклюзивні фото

У Харкові в п'ятницю, 9 жовтня, позашляховик Toyota впав у вириту яму.

ДТП сталося на дорозі біля мосту метро (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Як повідомила читачка Telegram-каналу OBOZREVATEL, в районі дороги багато виритих ям, які нічим не огороджені.

Про постраждалих інформації немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Києва автомобіль провалився в яму з гарячою водою.

Інцидент стався на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського під час прориву труби.