У Харкові позашляховик повністю звалився в яму. Ексклюзивні фото
У Харкові в п'ятницю, 9 жовтня, позашляховик Toyota впав у вириту яму.
ДТП сталося на дорозі біля мосту метро (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
Як повідомила читачка Telegram-каналу OBOZREVATEL, в районі дороги багато виритих ям, які нічим не огороджені.
Про постраждалих інформації немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Києва автомобіль провалився в яму з гарячою водою.
Інцидент стався на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського під час прориву труби.