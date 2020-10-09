У Харкові позашляховик повністю звалився в яму. Ексклюзивні фото

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
9,0 т.
Автомобіль впав в яму в районі моста метро в Харкові

У Харкові в п'ятницю, 9 жовтня, позашляховик Toyota впав у вириту яму.

ДТП сталося на дорозі біля мосту метро (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

ДТП сталося біля мосту метро в Харкові.

Як повідомила читачка Telegram-каналу OBOZREVATEL, в районі дороги багато виритих ям, які нічим не огороджені.

Автомобіль в Харкові повністю впав у яму.

Про постраждалих інформації немає.

Вириті ями нічим не огороджені.
Аварія сталася біля моста метро в Харкові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Києва автомобіль провалився в яму з гарячою водою.

Інцидент стався на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського під час прориву труби.

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