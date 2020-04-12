У Харкові повторили ганебний лайфхак з масками з серветок: місцеві жителі обурені. Фото

У харківському магазині "Чудо маркет" відвідувачам роздають саморобні маски з серветок.

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Як повідомляє "Наш Харків" у Facebook, таку маску можна отримати у охоронця безкоштовно (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Facebook/"Наш Харків"

Користувачі мережі обурилися таким ставленням до безпеки покупців.

"Ганьба", "Толку від цих серветок", "Не чхати! Здує", – пишуть в коментарях.

Однак знайшлися і такі, хто похвалив магазин за винахідливість.

"Вони одноразові, не подобається – купуйте по 25 грн", "Люди старалися, щоб ми могли зайти купити собі їжі", – відзначають вони.

Facebook/"Наш Харків"

Facebook/"Наш Харків"

Facebook/"Наш Харків"

Скрін коментарів

Скрін коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітникам "Укрзалізниці" на Полтавщині роздали саморобні маски з серветок і канцелярських гумок. Через це розгорівся скандал.

Лікар-інфекціоніст Вадим Терешин розповів OBOZREVATEL, що такі маски не захистять від коронавірусу, їхня користь – нульова.