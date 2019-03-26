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У Харкові помер відомий український політолог

5.1тЧитати матеріал російською

25 березня в Харкові у віці 66 років помер відомий український політолог Валерій Дудко.

Про смерть чоловіка у Facebook повідомила його колега, викладач університету Галина Куц, додавши, що померлий багато років страждав від цукрового діабету.

"Відійшов у вічність відомий харківський політолог Валерій Дудко – сильна особистість і людина з активною проукраїнською позицією. Спочивайте з Богом, Валерію Володимировичу! Вічна пам'ять!" – зазначила вона.

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Зазначимо, що через важку хворобу в березні 2017 року Дудко переніс ампутацію ноги. Крім того, на фоні цукрового діабету в пацієнта розвинулася гангрена.

Політолог Валерій Дудко

Політолог Валерій Дудко

Facebook

Політолог Валерій Дудко

Політолог Валерій Дудко

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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УкраїнаХарків
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