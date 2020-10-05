У Харкові помер учасник марафону

У Харкові помер учасник міжнародного марафону Євген Колеров.

Як повідомили організатори змагань у Facebook, на дистанції 21,1 км бігун втратив свідомість.

"Хлопець з нашої команди намагався зробити все, щоб допомогти спортсмену, й швидка прибула на місце за кілька хвилин. Але у лікарні серце Євгена перестало битися", – йдеться в повідомленні.

Помер бігун Євген Колеров Facebook Avantazh Kharkiv International Marathon

Скрін Facebook

Як писав OBOZREVATEL, в Одеській області під час ультрамарафону загинула 32-річна спортсменка Катерина Катющева. Вона знепритомніла й отримала тепловий удар.

У дівчини, яка вісім годин провела в пустелі за температури під 40 градусів, трапився інсульт. Через деякий час бігунка померла в лікарні.

Детальніше про НП читайте у матеріалі OBOZREVATEL.