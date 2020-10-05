У Харкові помер учасник марафону
На дистанції 21,1 км Євген Колеров знепритомнів
Швидка прибула на місце через декілька хвилин
У лікарні бігун помер
У Харкові помер учасник міжнародного марафону Євген Колеров.
Як повідомили організатори змагань у Facebook, на дистанції 21,1 км бігун втратив свідомість.
"Хлопець з нашої команди намагався зробити все, щоб допомогти спортсмену, й швидка прибула на місце за кілька хвилин. Але у лікарні серце Євгена перестало битися", – йдеться в повідомленні.
Як писав OBOZREVATEL, в Одеській області під час ультрамарафону загинула 32-річна спортсменка Катерина Катющева. Вона знепритомніла й отримала тепловий удар.
У дівчини, яка вісім годин провела в пустелі за температури під 40 градусів, трапився інсульт. Через деякий час бігунка померла в лікарні.
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