У Харкові помер чоловік із COVID-19: "швидка" весь день возила його в пошуках лікарні

У Харкові 23 липня помер 39-річний чоловік, у якого діагностували коронавірус. Під час лікування у пацієнта трапився інсульт, однак швидка нібито цілий день возила його містом у пошуках профільної лікарні.

Про це в Facebook розповів блогер Олександр Ружанський. За його словами, чоловіка госпіталізували в лікарню №22 із COVID-19 і високою температурою, а ще через кілька днів стався важкий інсульт. Оскільки ця медустанова не є профільною у лікуванні інсультів, то пацієнта вирішили перевезти в іншу лікарню.

"Спеціалізованою швидкою (для заражених ковідом, а не для інсультників і сердечників) його привезли спочатку в одну харківську лікарню. (А питання медичної допомоги при інсульті – це зазвичай питання максимум кількох годин). Він іще був при свідомості і дихав самостійно. У цій лікарні хлопця приймати відмовилися, тому що у нього COVID-19! Після невдачі в першій лікарні, хлопця повезли ще в одну харківську лікарню... Але і в цій лікарні його теж приймати відмовилися (хоча можливість і умови були)... Тому що хлопець із райцентру області, а це лікарня міська, і його треба везти в цей райцентр", – розповів Ружанський.

За його словами, лікарів вмовляли прийняти пацієнта, однак вони все одно відмовилися.

"Оскільки це тривало майже цілий день, організм хворого без необхідного медичного втручання практично не витримав, хлопець втратив свідомість і впав у кому прямо в машині швидкої, після чого лікарі швидкої змушені були повернутися в інфекційку, де хлопця було покладено в реанімацію і підключено до ШВЛ", – розповів Ружанський.

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 24 липня, в Україні офіційно підтверджено 62 823 випадки коронавірусної інфекції. З них 972 – виявлені за минулу добу. Від COVID-19 у країні померла вже 1571 особа (+20 за добу), а 34 886 пацієнтів (+886) повністю побороли хворобу.