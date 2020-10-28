У Харкові поліція вивела з метро пасажира без маски. Фото та відео

Юрій Сергієнко Суспільство 01:35, 29.10.2020 Оновлено: 01:38, 29.10.2020

У харківському метро 28 жовтня співробітники поліції проводили рейд, під час якого вони перевіряли у людей наявність захисних масок.

Як повідомляється в Telegram-каналі Perepichka News, одного з них вивели з вагона (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Поліція провела рейди в метро Харкова.
кадр відео

Зазначається, що тих, у кого маски були на підборідді, просили надіти їх.

Одного з пасажирів без маски вивели з вагону.
кадр відео

"Сьогодні в Харкові поліцейські проводили рейд в метро на предмет безмасочніков. Тих, у кого маска була на підборідді, ввічливо просили її надіти, а тим, у кого її взагалі не було, пощастило менше: їх виводили з транспорту", – йдеться в повідомленні.

Telegram Perepichka News.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Харкові нічні клуби "Галактика" та "Панорама" проігнорували карантинні обмеження.

Нагадаємо, що з 26 жовтня місто знаходиться в "червоній" карантинній зоні.

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