У Харкові поліцейський обізвав покупця через маску. Відео
У Харкові поліцейський образив відвідувача магазину, який зробив йому зауваження за неправильно надіту маску.
Відповідне відео опублікував Telegram-канал Teza (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Зазначається, що харківський патрульний зайшов до маркету на одній із автомобільних заправок у масці, яка тільки частково прикривала обличчя. Чоловік, який знімав відео, вказав йому на це, на що у відповідь поліцейський сказав: "Ти ідіот".
Після патрульний вийшов із магазину і сів в автомобіль до своїх колег, на обличчях яких взагалі не було захисних масок.
"Копам – усе, а тобі – закон", – коментують автори Telegram-каналу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою побили підполковника поліції, який зробив зауваження компанії молодих людей, які перебували біля магазину без масок.