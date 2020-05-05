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6 травня • оновлено в 07:23
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У Харкові поліцейський обізвав покупця через маску. Відео

8.1т
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У Харкові поліцейський образив відвідувача магазину, який зробив йому зауваження за неправильно надіту маску.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал Teza (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що харківський патрульний зайшов до маркету на одній із автомобільних заправок у масці, яка тільки частково прикривала обличчя. Чоловік, який знімав відео, вказав йому на це, на що у відповідь поліцейський сказав: "Ти ідіот".

"Ти ідіот": у Харкові поліцейський обізвав покупця через маску. Відео

Після патрульний вийшов із магазину і сів в автомобіль до своїх колег, на обличчях яких взагалі не було захисних масок.

"Копам – усе, а тобі – закон", – коментують автори Telegram-каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою побили підполковника поліції, який зробив зауваження компанії молодих людей, які перебували біля магазину без масок.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
поліція
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