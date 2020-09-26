У Харкові поклали квіти біля університету Кожедуба
У Харкові в суботу, 26 вересня, біля входу в національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба городяни почали масово покладати квіти в пам'ять про курсантів, які загинули в авіакатастрофі під Чугуєвом.
Про це повідомила "Страна", опублікувавши фото того, що відбувається біля навчального закладу.
Також журналісти видання поспілкувалися з місцевими жителями.
"Серед цих хлопців є сини тих, з ким разом я воював. На превеликий жаль, тепер є сім'я, в якій два герої. Для мене, як для пересічного громадянина, це велике горе. На жаль, ми платимо велику ціну за неналежне ставлення до українському війська", – сказав харків'янин Олександр.
Крім того, заступник начальника Харківського авіаційного університету з морально-психологічного забезпечення В'ячеслав Лук'яненко повідомив, що було вжито заходів щодо убезпечення всіх курсантів від спілкування з пресою через сильне емоційне потрясіння.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 сталася близько 20:45 у п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився під час заходу на посадку.
Спочатку повідомлялося, що на борту було 28 осіб, проте в ДСНС уточнили, що 27 – курсанта Олександра Харченка до польоту не допустили в останній момент.
У мережі поширили список з іменами екіпажу літака ЗСУ Ан-26 і курсантів, які були на борту.
Співробітники Служби безпеки України провели щохвилинний розбір аварії літака Ан-26.
Усього в катастрофі загинуло 26 осіб. 25 осіб померли на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.