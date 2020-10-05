У Харкові почали готуватися до прощання із загиблими в Ан-26. Фото і відео

У центрі Харкова 5 жовтня військові почали репетирувати церемонію прощання з курсантами та членами екіпажу Ан-26, який розбився 25 вересня під Чугуєвом.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали "ХС Харків" і "ВЕХА (Харків)", траурний захід пройде на Площі Свободи. На кадрах видно, як захисники вишикувалися за її периметром (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Репетиція церемонії прощання з жертвами катастрофи Ан-26. Telegram-канал "ХС Харків"

За даними "Суспільного", аби віддати шану загиблим, повинен приїхати президент Володимир Зеленський. Також в церемонії візьме участь військовий оркестр, кілька тисяч військовослужбовців і авіація.

Попередньо прощання із загиблими в авіакатастрофі заплановано на 10:00 6 жовтня. Після цього жертв трагедії відвезуть в їх рідні міста і села.

Попрощатися із загиблими в Ан-26 має приїхати Зеленський. "Суспільне Харків"

В заході візьме участь військовий оркестр ЗСУ. "Суспільне Харків"

На Площі Свободи вишикувалися сотні курсантів ХУПС. "Суспільне Харків"

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