У Харкові почали готуватися до прощання із загиблими в Ан-26. Фото і відео
У центрі Харкова 5 жовтня військові почали репетирувати церемонію прощання з курсантами та членами екіпажу Ан-26, який розбився 25 вересня під Чугуєвом.
Як повідомляють місцеві Telegram-канали "ХС Харків" і "ВЕХА (Харків)", траурний захід пройде на Площі Свободи. На кадрах видно, як захисники вишикувалися за її периметром (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
За даними "Суспільного", аби віддати шану загиблим, повинен приїхати президент Володимир Зеленський. Також в церемонії візьме участь військовий оркестр, кілька тисяч військовослужбовців і авіація.
Попередньо прощання із загиблими в авіакатастрофі заплановано на 10:00 6 жовтня. Після цього жертв трагедії відвезуть в їх рідні міста і села.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася о 20:45 25 вересня. Літак розбився під час заходу на посадку.
Унаслідок 25 людей загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
У Державному бюро розслідувань підкреслили, що інформація про відмову двигуна літака Ан-26 не відповідає дійсності.
Згодом віцепрем'єр-міністр України, голова урядової комісії з розслідування обставин катастрофи Олег Уруський заявив, що причиною катастрофи військового літака Ан-26 під Чугуєвом міг стати людський чинник, який наклався на технічні несправності.