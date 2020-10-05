У Харкові почали готуватися до прощання із загиблими в Ан-26. Фото і відео

У центрі Харкова 5 жовтня військові почали репетирувати церемонію прощання з курсантами та членами екіпажу Ан-26, який розбився 25 вересня під Чугуєвом.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали "ХС Харків" і "ВЕХА (Харків)", траурний захід пройде на Площі Свободи. На кадрах видно, як захисники вишикувалися за її периметром (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За даними "Суспільного", аби віддати шану загиблим, повинен приїхати президент Володимир Зеленський. Також в церемонії візьме участь військовий оркестр, кілька тисяч військовослужбовців і авіація.

Попередньо прощання із загиблими в авіакатастрофі заплановано на 10:00 6 жовтня. Після цього жертв трагедії відвезуть в їх рідні міста і села.

Як повідомляв OBOZREVATEL: