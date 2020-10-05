У Харкові почали готуватися до прощання із загиблими в Ан-26. Фото і відео

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
9,4 т.

  • Захисників проведуть в останню путь на Площі Свободи

  • Після траурного заходу жертв катастрофи відвезуть в рідні міста і села

  • 2 жовтня закінчили проводити ДНК-експертизи тіл всіх курсантів і військовослужбовців, які були в літаку

У Харкові почали репетицію прощання із загиблими в Ан-26

У центрі Харкова 5 жовтня військові почали репетирувати церемонію прощання з курсантами та членами екіпажу Ан-26, який розбився 25 вересня під Чугуєвом.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали "ХС Харків" і "ВЕХА (Харків)", траурний захід пройде на Площі Свободи. На кадрах видно, як захисники вишикувалися за її периметром (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Репетиція церемонії прощання з жертвами катастрофи Ан-26.

За даними "Суспільного", аби віддати шану загиблим, повинен приїхати президент Володимир Зеленський. Також в церемонії візьме участь військовий оркестр, кілька тисяч військовослужбовців і авіація.

Попередньо прощання із загиблими в авіакатастрофі заплановано на 10:00 6 жовтня. Після цього жертв трагедії відвезуть в їх рідні міста і села.

Попрощатися із загиблими в Ан-26 має приїхати Зеленський.
В заході візьме участь військовий оркестр ЗСУ.
На Площі Свободи вишикувалися сотні курсантів ХУПС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаХарківАвіакатастрофа Ан-26 в Чугуєві