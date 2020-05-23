Мер Харкова Геннадій Кернес анонсував будівництво 40-метрового храму Святого Духа УПЦ Московського патріархату. Крім того, в місті масштабно оновлять сквер, де планується будівництво.

Рішення міського голови вже назвали передвиборною провокацією, пише "Хмарочос". Конфлікт виник між мерією та активістами, які хочуть захистити зелену зону, а також між УПЦ МП і Єдиною помісною православною церквою – їх "обділили".

Головним меценатом будівництва є Олександр Харченко – директор "Житлобуд-1" і почесний громадянин Харкова. Його будівельна організація побудувала майже всі нові храми МП в Харківській області. За його словами, там звели 26 храмів за 25 років.

У Харкові побудують храм Пресслужба міської ради Харкова

Новий храм займе площу 10х10 кв. метрів і буде досягати 40 метрів заввишки. Це приблизна висота 13-поверхового будинку. Його зведуть між Московським проспектом і вулицею Броненосця Потьомкіна. На території навколо майбутнього храму вже з'явився будівельний паркан.

Досі невідомо, в який спосіб до будівлі планується проводити каналізацію, водопровід і електрику. У сквері, який з'явився в середині 1960-х років, комунікацій зараз немає.

Колишній головний архітектор Харкова Сергій Чечельницький і його брат Павло почали працювати над проєктом із початку року і зіткнулися з деякими складнощами. Оскільки на території скверу хочуть облаштувати нові алеї, встановити дитячі комплекси і спортивну зону з футбольними та баскетбольними майданчиками, вони поки не знають, як зв'язати це все в єдиний архітектурний ансамбль.

Харківський митрополит УПЦ МП Онуфрій освятив майданчик під будівництво храму Пресслужба міської ради Харкова

Терміни виконання роботи невідомі. Відзначається, що Кернес хотів встигнути завершити будівництво до виборів, але відкриття храму перенесли на літо 2021 року. Архітектор Павель Чечельницький повідомив, що храм збудують із цегли, потім будуть штукатурити. Оскільки цегла буде осідати, штукатурка буде обсипатися, і люди "почнуть говорити, що архітектори і будівельники погано зробили".

Місцеві жителі звернулися до харківської ГО "Зелений фронт" із проханням захистити зелену зону. Вони розповіли, що зіткнулися з незручностями через початок будівництва. Координатор громадського руху Ірина Гончарова вважає, що таку діяльність міського голови можна вважати своєрідною передвиборною провокацією.

Місце будівництва огородили парканом Kharkiv Today

"Там зараз уже дуже нездорова ситуація. Мешканці кажуть, що це єдине зелене місце, тихе, де вони можуть відпочити. У районі є ще один сквер, але там більше гучне і прохідне місце", – повідомила координатор.

Не обійшлося і без конфлікту між УПЦ МП і Єдиною помісною церквою України. Московський патріархат безкоштовно отримав цю ділянку. При цьому в минулому році представники ПЦУ отримали відмову на своє звернення до міського голови з проханням виділити їм ділянку для будівництва храму в районі площі Захисників. У результаті ділянку біля універмагу "Харків" придбали за гроші мецената, однак на будівництво храму грошей уже не залишилося.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в міськраді Харкова проводяться обшуки за фактом заволодіння бюджетними коштами при здійсненні робіт із освітлення в місті за договорами, укладеними на загальну суму понад 28 млн грн.