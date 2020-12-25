У Харкові запалили найбільшу автоялинку в Україні

Жителі Харкова напередодні Нового року влаштували масштабний флешмоб, збудувавши з понад тисячі автомобілів гігантську ялинку.

Фото і відео процесу підготовки викладали Харківські Telegram-канали. Організатори акції "Автоялинка-2021" заявили, що флешмоб можуть занести до Книги рекордів України.

Про свою участь у святковій акції заявили більше ніж 1400 людей.

Автомобілі з вогниками Харків 1654

Минулого року харківська ялинка з 348 автомобілів побила всеукраїнський рекорд.

Як повідомив Вечірній Харків, під час акції на парковці навпроти стадіону "Металіст" проводилася зйомка з землі і з повітря. Дозвіл на використання квадрокоптера біля стадіону отримали. Отримано і дозвіл міськради на проведення флешмобу.

А за порядком під час побудови ялинки стежили поліцейські.

Щоб взяти участь у флешмобі, необхідно було приїхати на автомобілі і, керуючись рекомендаціями організаторів, запаркувати його в певному місці.

Учасники акції почали збиратися з 19:00 Харків 1654

Організатори зафіксували понад тисячу автомобілів

Бажають під'їжджають до місця збору Харків 1 654

Зафіксовано 1065 учасників Харків 1654

Автоялинку планували запалити о 23:00, проте через велику кількість бажаючих взяти участь у флешмобі урочистий момент відкладався. "Запустити" автоялинку вдалося вже після опівночі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після урочистого відкриття в Києві головної ялинки України користувачі Facebook гаряче сперечалися, що нібито українське новорічне дерево схоже на ялинку, що встановили в Москві, Росія. У соціальних мережах викладали фото двох новорічних ялинок, і побачили в цьому "зраду".