У Харкові запалили найбільшу автоялинку в Україні
Жителі Харкова напередодні Нового року влаштували масштабний флешмоб, збудувавши з понад тисячі автомобілів гігантську ялинку.
Фото і відео процесу підготовки викладали Харківські Telegram-канали. Організатори акції "Автоялинка-2021" заявили, що флешмоб можуть занести до Книги рекордів України.
Про свою участь у святковій акції заявили більше ніж 1400 людей.
Минулого року харківська ялинка з 348 автомобілів побила всеукраїнський рекорд.
Як повідомив Вечірній Харків, під час акції на парковці навпроти стадіону "Металіст" проводилася зйомка з землі і з повітря. Дозвіл на використання квадрокоптера біля стадіону отримали. Отримано і дозвіл міськради на проведення флешмобу.
А за порядком під час побудови ялинки стежили поліцейські.
Щоб взяти участь у флешмобі, необхідно було приїхати на автомобілі і, керуючись рекомендаціями організаторів, запаркувати його в певному місці.
Автоялинку планували запалити о 23:00, проте через велику кількість бажаючих взяти участь у флешмобі урочистий момент відкладався. "Запустити" автоялинку вдалося вже після опівночі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, після урочистого відкриття в Києві головної ялинки України користувачі Facebook гаряче сперечалися, що нібито українське новорічне дерево схоже на ялинку, що встановили в Москві, Росія. У соціальних мережах викладали фото двох новорічних ялинок, і побачили в цьому "зраду".