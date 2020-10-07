На Харківщині після скандальних концертів майже 700 осіб за добу захворіли на COVID-19

Карина Бондаренко Суспільство 09:11, 7.10.2020 Оновлено: 10:04, 7.10.2020

Коронавірусом у Харківській області за минулу добу, 6 жовтня, заразилася рекордна кількість осіб – 685.

Усього COVID-19 у регіоні інфіковані вже 22 136 осіб. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу уточнив, що в Харкові зареєстрували 509 нових хворих.

Зазначимо, що спалах захворюваності стався після скандальних концертів Ольги Полякової та Ірини Білик, які організували органи місцевого самоврядування.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Степанов розкритикував концерт Полякової та дав прогноз у 5 тисяч хворих СOVID-19 на добу. Після чого українська співачка Ірина Білик дала ще один концерт у місті.

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