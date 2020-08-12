У Харкові перейменували станцію метро "Московський проспект": як тепер називається

У Харкові завершили основні роботи з перейменування станції метро "Московський проспект" на "Турбоатом".

Про це в середу, 12 серпня, повідомили в КП "Харківський метрополітен". Відзначається, що відповідне рішення міськрада ухвалила ще в жовтні 2019 року. Нині завершено роботи з перейменування.

"Інформуємо, що на виконання рішення від 16.10.2019 року № 1812/19 "Про перейменування станції метрополітену" 30 сесії 7 скликання Харківської міської ради та з урахуванням рекомендації міської комісії з питань топоніміки та історико-культурного середовища завершено основні роботи з перейменування станції метрополітену "Московський проспект" на станцію "Турбоатом", – сказано в повідомленні пресслужби метрополітену.

Станція "Турбоатом" розташована на червоній, Холодногірсько-заводській гілці метро на Московському проспекті. Перейменована на честь однойменного машинобудівного заводу, одного з найбільших підприємств міста.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що покажчики на станції і озвучування в поїздах також замінили.

Фото: ХС

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