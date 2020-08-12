У Харкові перейменували станцію метро "Московський проспект": як тепер називається
У Харкові завершили основні роботи з перейменування станції метро "Московський проспект" на "Турбоатом".
Про це в середу, 12 серпня, повідомили в КП "Харківський метрополітен". Відзначається, що відповідне рішення міськрада ухвалила ще в жовтні 2019 року. Нині завершено роботи з перейменування.
"Інформуємо, що на виконання рішення від 16.10.2019 року № 1812/19 "Про перейменування станції метрополітену" 30 сесії 7 скликання Харківської міської ради та з урахуванням рекомендації міської комісії з питань топоніміки та історико-культурного середовища завершено основні роботи з перейменування станції метрополітену "Московський проспект" на станцію "Турбоатом", – сказано в повідомленні пресслужби метрополітену.
Станція "Турбоатом" розташована на червоній, Холодногірсько-заводській гілці метро на Московському проспекті. Перейменована на честь однойменного машинобудівного заводу, одного з найбільших підприємств міста.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що покажчики на станції і озвучування в поїздах також замінили.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Харківська міськрада 19 червня 2019 року проголосувала за повернення назви проспекту Жукова, який у 2016 році було перейменовано на проспект Григоренка в межах декомунізації. Це рішення підтримали 59 міських депутатів, 13 були проти.
Пізніше Окружний адміністративний суд Харкова відмовив у проведенні слухання у справі про повернення проспекту імені Маршала Жукова через "відсутність громадського інтересу".
8 листопада Другий апеляційний адміністративний суд відхилив апеляцію міської ради Харкова з повернення проспекту імені Жукова.
20 січня міський голова Харкова Геннадій Кернес знову доручив перейменувати в місті проспект імені генерала Петра Григоренка в честь маршала Радянського Союзу Георгія Жукова.