В Інституті національної пам'яті України заявили, що звернуться до правоохоронних органів, щоб відкрити кримінальне провадження через перейменування харківського проспекту Петра Григоренка на честь радянського маршала Георгія Жукова.

Про це в коментарі виданню "Гордон" сказав головний спеціаліст Інституту національної пам'яті України Богдан Короленко. Він пояснив, що, в першу чергу, це рішення не відповідає чинному законодавству, оскільки в законі чітко сказано, що давати об'єктам імена осіб, які займали керівні посади в компартії СРСР, не можна, а Жуков – серед них.

"Розповіді місцевої міськради, що таким чином вони вшановують перемогу над нацизмом у Другій світовій війні, не відповідають дійсності. Тому що Григоренко – теж учасник Другої світової, до того ж бойовий генерал і відомий правозахисник. Він відстоював права кримських татар, депортованих в 1944 році сталінським режимом. Кримські татари вважають Григоренка своїм національним героєм. Але міськрада Харкова усіма цими фактами знехтувала", – підкреслив співрозмовник.

Також Короленко розповів, що Інститут національної пам'яті готує звернення до правоохоронних органів, щоб відкрити кримінальну справу. В установі хочуть притягнути до відповідальності всіх посадових осіб міськради, які причетні до такого рішення. Також Інститут буде звертатися в СБУ

Короленко додав, що такими діями міськрада Харкова підіграє російській пропаганді.

"На Жукові будується вся ця міфологія "великої перемоги" СРСР. У міськраді Харкова знали, що порушують закон – ми їх попереджали. Ця ситуація не є двозначною. Тут все гранично ясно", – сказав Короленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Харківська міськрада 19 червня 2019 року проголосувала за повернення назви проспекту Жукова, який в 2016 році був перейменований в проспект Григоренка в рамках декомунізації. Це рішення підтримали 59 міських депутатів, 13 були проти.

Пізніше Окружний адміністративний суд Харкова відмовив у проведенні слухання у справі про повернення проспекту імені маршала Жукова через "відсутність громадського інтересу".

8 листопада Другий апеляційний адміністративний суд відхилив апеляцію міської ради Харкова по поверненню проспекту імені Жукова.

20 січня міський голова Харкова Геннадій Кернес знову доручив перейменувати в місті проспект імені генерала Петра Григоренка в честь маршала Радянського Союзу Георгія Жукова.

Новий глава Українського інституту національної памяті Антон Дробович заявив, що вчителів в Харкові змушували голосувати за перейменування проспекту.

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