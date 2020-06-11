У Харкові перед консульством РФ з'явився "сюрприз" від контррозвідки СБУ. Фото
У Харкові на будинку навпроти консульства Росії намалювали мурал з емблемою контррозвідки Служби безпеки України.
Харків'янин Едуард Рубін опублікував у Facebook процес створення патріотичного муралу (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
На величезному зображенні в кілька поверхів лицар на коні цілить списом у змія з двома головами, прикрашеними коронами (відсилання до святого Георгія-Змієборця).
Над головою лицаря написано "Пам'ятаємо – перемагаємо!", а поруч з написом – емблема Департаменту контррозвідки СБУ. На ній зображений орел, який тримає кігтями двоголову змію з коронами на головах, а також девіз на латині Aquila non captat muscas (Орел мух не ловить).
Рубін зазначив, що мурал знаходиться "на правильному місці".
Як повідомляв OBOZREVATEL, воїн Збройних сил України з позивним "Дикий Мічман" намалював яскравий патріотичний мурал на одній зі стін у промисловій зоні прифронтової Авдіївки.