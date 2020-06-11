У Харкові перед консульством РФ з'явився "сюрприз" від контррозвідки СБУ. Фото

У Харкові на будинку навпроти консульства Росії намалювали мурал з емблемою контррозвідки Служби безпеки України.

Харків'янин Едуард Рубін опублікував у Facebook процес створення патріотичного муралу (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Новий мурал "дивиться" на російське консульство

На величезному зображенні в кілька поверхів лицар на коні цілить списом у змія з двома головами, прикрашеними коронами (відсилання до святого Георгія-Змієборця).

Над головою лицаря написано "Пам'ятаємо – перемагаємо!", а поруч з написом – емблема Департаменту контррозвідки СБУ. На ній зображений орел, який тримає кігтями двоголову змію з коронами на головах, а також девіз на латині Aquila non captat muscas (Орел мух не ловить).

Рубін зазначив, що мурал знаходиться "на правильному місці".

Facebook Едуарда Рубіна

Facebook Едуарда Рубіна

Facebook Едуарда Рубіна

Facebook Едуарда Рубіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, воїн Збройних сил України з позивним "Дикий Мічман" намалював яскравий патріотичний мурал на одній зі стін у промисловій зоні прифронтової Авдіївки.

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