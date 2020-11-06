"Кількість хворих – божевільна": у Харкові пацієнти з COVID-19 шикуються в черги за киснем

У Харкові, як і в багатьох містах України, не вистачає кисню для лікування хворих на коронавірус. Пацієнти змушені в черзі чекати, коли звільниться ліжко з киснем. А для найважчих швидкі годинами шукають вільне місце. Водночас бізнесмени розпродають дефіцитні кисневі концентратори за завищеною ціною.

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"Кількість хворих – божевільна"

Ситуація в Харкові зараз нагадує ситуацію в Італії навесні, коли за те, щоб подихати рятівним киснем, людям доводиться буквально шикуватися в чергу.

Наприклад, в обласній інфекційній лікарні в приймальному відділенні в очікуванні місця в палаті людям дають подихати киснем із концентратора. Поки звільниться місце в палаті, де є так звані стаціонарні кисневі точки.

Хворі потребують кисню

"У нас постійно не вистачає кисню, ми живемо в цій кризі. Ось зараз йдуть роботи з монтажу кисневих бочок, які дозволять нам розширити кількість кисневих точок у лікарні. Ви ж розумієте, що не всім пацієнтам підходять кисневі концентратори. Якщо сатурація близько 87 -88, ще можна. Але якщо нижче, вже 85-70, то тільки стаціонарна точка з киснем.

А кількість хворих, важких хворих просто божевільна. Тому в нас йде постійна ротація. Якщо комусь стало краще на кисневій точці, то його переводять на концентратор, а на його місце кладуть важкого пацієнта. Комусь стало краще на концентраторі, його знімають, відразу підключають туди іншого пацієнта. Часом одним концетратором користуються дві людини, для цього є спеціальні роздвоювачі. Але бувають випадки, коли з концентратора зняли, а незабаром людині стало зле, її переводять назад. І так постійно", – розповідає OBOZREVATEL заступниця головного лікаря Харківської обласної інфекційної лікарні Валентина Маслова.

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Вона каже, що поки ситуація не дійшла до такого рівня, коли доведеться вибирати, кого рятувати, а кого ні. "Ні, зараз не така ситуація. Але і без спеціального рішення, без протоколу ми такого робити не будемо. І це взагалі не гуманно, вік – це не привід відмовляти в порятунку. Завжди будемо шукати вихід для кожної хворої людини", –запевняє Маслова.

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Допомагають благодійники

Зараз у цій медустанові терміново встановлюють так звані бочки з киснем, яких вистачить на 300 хворих. Бочку безкоштовно надала одна з приватних фірм. "Від них кинуть повітряні траси і відкриють ще кілька точок у палатах для тяжкохворих. За один день цього не зробити, потрібен час. Щодня з лікарні виписують тих, хто одужав. Але щодня з'являються пацієнти, стан яких погіршується. Тому на місце виписаного тут відразу приходить той, кому гірше.

Приїжджають швидкі й привозять людей зі своїми кисневими концентраторами! Але якщо пацієнт важкий, то концентратор уже не допоможе. Йому потрібно подавати кисень під високим тиском. І це тільки стаціонарно", – розповідає волонтерка Наталя Попова.

Люди їдуть у лікарні зі своїми концентраторами, які купують за скажені гроші

Швидкі, які привозять важких пацієнтів у ковідні лікарні, якщо немає ліжка з підведеним киснем, змушені розвертатися і шукати іншу лікарню, де є хоча б одна вільна точка.

Такі бочки з киснем потрібно встановлювати не тільки одній лікарні, вони потрібні практично в кожній лікарні, де лікують ковідних хворих. Тільки так можна уникнути повного колапсу системи.

Кисневі концентратори продають тільки під замовлення prom.ua

Крім того, зараз купити кисневий концентратор можна через інтернет за 50-60 тисяч гривень. Кажуть, що бізнесмени не везуть їх до лікарень, тому що медзаклад може купити його за 40 тисяч. А українці, кому необхідний цей пристрій, готові заплатити, скільки попросять.